Le cercle des chasseurs jurassiens s’agrandit

Douze nouveaux chasseurs et une chasseuse ont réussi les 12 et 13 avril les épreuves de la Commission cantonale des examens de chasse. Ces derniers ont été évalués sur la connaissance du gibier, la manipulation de l’arme, l’éthique de la chasse ou encore la sécurité.

Au total, près de 2500 heures de travail ont été réalisées par les lauréats. La question de la préservation des écosystèmes fragiles qui nous entourent était au cœur des actions avec notamment la plantation de haies et d’arbres fruitiers, la pose de nichoirs à hirondelles et à martinets. La Commission cantonale des examens de chasse et la Fédération Cantonale Jurassienne des Chasseurs (FCJC) félicite ces nouveaux membres de la communauté cynégétique pour leur réussite. /comm-cdf