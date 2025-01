Des sangliers en plus grand nombre dans le Jura

Il n’y a actuellement pas de répit dans la traque du sanglier. La population de l’espèce s’affiche à nouveau à la hausse dans la région, selon des observations des chasseurs. L’abondance de nourriture en forêt et dans les champs, ainsi que la douceur des derniers hivers, ont favorisé la reproduction de l’animal. « On avait atteint un pic en 2019. Depuis, la tendance était à la baisse. Il y a eu une reprise des prélèvements en 2023, qui semble se confirmer aujourd’hui », explique Nicolas Wallimann, président de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs (FCJC).

Les prélèvements de sangliers sont donc en ce moment abondants. La FCJC dit avoir redoublé ses efforts en la matière depuis quelques temps. Les derniers épisodes neigeux ont d’ailleurs favorisé l’efficacité de la chasse grâce aux traces laissées par les bêtes. « On traque le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi. Et vu la hausse de la quantité de sangliers, on a eu l’autorisation de l’Office de l’environnement d’organiser des jours supplémentaires », précise Nicolas Wallimann.