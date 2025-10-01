Les chasseurs ont levé leur premier gibier

La saison de la chasse générale est officiellement ouverte dans le Jura. Ce sont majoritairement les chevreuils et les sangliers qui seront prélevés les lundis, mercredis et samedis jusqu’à fin novembre, alors que de décembre à févier, c’est principalement le sanglier qui sera recherché. D’après les chiffres de la Fédération cantonale jurassienne des chasseurs, ce sont 382 détenteurs du permis, accompagnés de leurs chiens, qui vont sillonner les bois de la région durant cette saison, qui s’annonce dans la lignée des dernières années.

Selon le canton, la population de chevreuils est stable et en équilibre avec le milieu forestier. Le plan de chasse est inchangé depuis plus de vingt ans. Il fixe un objectif de 1'200 prélèvements d’ici fin novembre, répartis équitablement entre brocards, chevrettes et chevrillards. S’agissant du sanglier, les observations de terrain confirment une présence marquée dans les trois districts. Depuis le début de la chasse à l’affût en juin, 78 individus ont été tirés. Les dégâts constatés dans les cultures et les herbages qui ont augmenté de plus de 58% depuis le début de l’année soulignent l’importance de la régulation. Le lièvre brun reste quant à lui sous moratoire, alors que le plan d’action cantonal en faveur de cette espèce se poursuit.





Une activité intergénérationnelle

Le plus jeune chasseur du canton est âgé de 20 ans, tandis que l’ainé a plus de 90 ans. Le benjamin Tanguy Desboeufs, paysagiste de métier, a pris congé pour ne pas manquer cette ouverture et passer la journée en forêt du côté de Chevenez avec ses compagnons de chasse. « C’est une histoire de famille, mon arrière-grand-père, mon grand-père et mon père chassaient et il y a une année j’ai fait le permis avec mon frère. J’aime être dans la nature et vivre des moments ensemble. J’ai une très bonne relation avec les plus âgés, ils ont beaucoup plus d’expérience, ils nous apprennent énormément de choses et c’est très intéressant. Il y a notamment eu une évolution dans le respect entre les chasseurs », explique Tanguy Desboeufs, qui était aussi accompagné de sa chienne Astra, une Wachtelhund de cinq mois qu’il dresse pour la chasse.