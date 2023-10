Le soleil rayonne sur les panneaux photovoltaïques à Haute-Sorne

Des panneaux photovoltaïques vont fleurir sur des bâtiments de Haute-Sorne. Le Conseil général a validé lundi soir un crédit cadre de 800'000 francs pour la réalisation de plusieurs centrales. La commune valide ainsi sa stratégie qui vise à privilégier les projets amenant une forte valeur ajoutée. Haute-Sorne avait déjà envisagé l’installation de centrales photovoltaïques il y a trois ans. Or, il s’avère que les prix liés à cette technologie ont évolué depuis… et le projet aussi, car certaines toitures demandent des travaux de réfection. Grâce au feu vert donné lundi par les conseillers généraux, les travaux vont démarrer prochainement sur les toits des écoles primaires de Glovelier et de Courfaivre. Au printemps prochain, c’est sur le toit de l’école secondaire de la Haute-Sorne à Bassecourt que sera installée une centrale photovoltaïque… dès l’année prochaine, de futurs projets seront étudiés sur d’autres bâtiments pour agrandir encore la surface de panneaux solaires à Haute-Sorne.





Un devoir d’exemplarité

C’était un objet qui avait déjà fait couler beaucoup d’encre avant la séance… le Conseil général a refusé l’entrée en matière sur un versement d’un montant compensatoire de plus de 54'000 francs qui avait été versé en 2021 aux membres du Conseil communal. Cette somme était destinée aux élus qui ne pouvaient pas cotiser à la LPP, car leur activité de conseiller communal était considérée comme accessoire. Problème, ce montant a été accordé sans base légale, selon le délégué aux affaires communales. Les conseillers généraux ont refusé par 21 voix contre 8 l’entrée en matière, soulignant qu’il était primordial que les lois soient respectées au sein du législatif et que la crédibilité de la commune était en jeu.

Toujours au chapitre rétribution des élus, le Conseil général a accepté par 20 voix contre 4 et 6 abstentions l’adaptation du taux de fonction du maire et des conseillers communaux, respectivement de 50 à 60% et de 25 à 30%.





On pagaie, on pagaie

Il a aussi été question d’eau durant la séance. Le Conseil général a refusé l’entrée en matière concernant la réalisation partielle de mesures liées au plan général d’alimentation en eau potable, reprochant au dossier de ne pas être suffisamment documenté. En revanche, les élus ont accepté un crédit d’étude pour des mesures de liaisons suprarégionales entre les réseaux d’eau de Haute-Sorne et du district de Porrentruy. Toujours à propos de l’or bleu, l’élu PLR Damien Guerdat s’est inquiété des besoins « énormes » pour le forage de géothermie profonde, pointant du doigt des promoteurs qui n’évoquent que la première phase du projet lorsqu’ils font référence aux besoins en eau. La conseillère communale Céline Grellier a déclaré, sans certitude, qu’il était possible que Géo-Energie Suisse amène de l’eau de l’extérieur et ne puise pas tous ses besoins dans le Tabeillon… le sujet demeure sensible !





Du changement en vue à la carrière de « La Petite Morée »

Les élus ont accepté lundi soir de modifier le plan spécial « Carrière de la Petite Morée ». Ainsi, le site pourrait stocker les matériaux minéraux issus de la démolition, ce qui répond à un manque dans notre région, selon les autorités de Haute-Sorne. Le peuple se prononcera sur ce dossier au mois de novembre. /mle