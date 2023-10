La balade jurassienne aux Enfers

Les Enfers, paradis des chiens ! C'est en tous cas l'avis de Sabrina Wyss, présidente de la société cynologique des Franches-Montagnes. L'habitante des Enfers et ses deux compagnons à quatre pattes, Rebel et Taïga, nous emmènent en balade en forêt, à quelques pas de chez eux. Et la balade avec les chiens n'est pas de tout repos, bien au contraire, sous les feuillages d'automne... /mmi