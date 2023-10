Assurer une prise en charge en français des Jurassiens hospitalisés à Bâle

La question de la prise en charge en français des patients jurassiens à l’Hôpital universitaire de Bâle fera l’objet d’un rapport. Le Parlement a accepté mercredi par 53 voix et 1 abstention un postulat du député socialiste Patrick Cerf, pas satisfait de la réponse du Gouvernement à une question écrite déposé plus tôt cette année sur le sujet. Cette analyse doit servir de base à l’élaboration d’une stratégie visant à faire respecter l’accord de collaboration qui lie l’HUB et le Jura. L’élu de Corban regrette que la communication en français des patients jurassiens ne soit à ce jour pas garantie. Il se base sur différents témoignages faisant ressortir qu’il n’existe pas de procédure claire destinée au personnel médical pour la prise en charge des patients francophones, que ce soit dans le cadre des consultations, des examens, du séjour en chambre, des convocations écrites ou de la mise à disposition des traitements, notamment. L’Exécutif était favorable à ce postulat et juge qu’une évaluation de la situation est pertinente, afin que la prise en charge des patients jurassiens à l’HUB soit conforme aux exigences du mandat de prestations lié à la liste hospitalière concernant la communication en français. /emu