Stéphane Babey quitte le Parlement jurassien

Une démission au sein du Parlement jurassien. Stéphane Babey a annoncé mercredi qu’il quittait le législatif à la fin du mois. L’élu du Centre explique dans un communiqué que des événements inattendus et soudains liés à ses activités professionnelles ont précipité une décision qui avait été mûrement réfléchie durant l'été. Anciennement maire de Alle et président du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy, il souligne aussi que lors de ses 30 mois de mandat parlementaire, « il a pu mesurer le gouffre qui sépare l'activité et le fonctionnement d'un organe législatif de ceux liés aux actions d'un exécutif communal, respectivement d'un organe exécutif à caractère régional ». La Boncourtoise Florence Boesch est la première sur la liste des viennent-ensuite du Centre qui pourraient succéder à Stéphane Babey. /comm-emu