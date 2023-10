Un cadre légal pour protéger et promouvoir la biodiversité en milieu bâti

Ancrer la protection et la promotion active de la biodiversité en milieu bâti dans la législation cantonale. Le Parlement jurassien a accepté mercredi par 40 voix contre 15 et 4 abstentions une motion de la députée des Verts Céline Robert-Charrue Linder. L’élue de Delémont demande au Gouvernement de fixer des lignes directrices dans les bases légales jurassiennes. Si elle salue la loi fédérale révisée sur l’aménagement du territoire, qui vise notamment à densifier davantage le bâti pour protéger les terres agricoles, les espaces naturels et de détente, et le paysage, ainsi qu’à réduire les zones à bâtir surdimensionnées, elle avance toutefois que « ces deux objectifs mettent encore plus sous pression la biodiversité de nos villes et villages, déjà en dangereux déclin ».

Le Gouvernement appelait à l’acceptation de la motion en argumentant notamment que « les enjeux sont importants puisqu'ils touchent la qualité́ de vie, l'adaptation au dérèglement climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité́ », en ajoutant que « les choix effectués en matière d'aménagements extérieurs et en termes d'entretien de ces derniers dans la zone bâtie montrent qu'il y a encore un fort potentiel d'évolution ». L’Exécutif veut ainsi en faire plus pour la biodiversité : « Cela se fera au travers de la loi sur la protection de la nature, en adaptant quelques articles, mais en essayant de rester également pragmatique. Le Gouvernement souhaite que la biodiversité soit renforcée sans qu’il y ait des contraintes inatteignables ou rebutantes pour les propriétaires », explique le ministre de l’Environnement David Eray.