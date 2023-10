Un temps de cochon à Jurassica

Il peut se retrouver dans notre assiette, dans notre culture populaire et vocabulaire, ou encore dans la médecine de pointe. Le cochon est à découvrir dans tous ses états et sous toutes ses facettes au Jurassica Museum dont la nouvelle exposition « Cochon ! » ouvre dès ce samedi et sera visible jusqu’au 18 août 2024. Surtout destinée aux familles (la journée dédiée avec accès gratuit se tiendra le 25 octobre), elle permettra de découvrir le cochon bien au-delà de l’animal. « Le cochon ne laisse pas indifférent, encore plus en Ajoie avec la St-Martin, la Ville de Porrentruy. On croit le connaître, mais quand on creuse un petit peu, on découvre un tas de choses », esquisse le commissaire de l’exposition, Gaël Comment.