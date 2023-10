La balade jurassienne au Montchaibeux

Une ascension chargée d’histoire : c’est ce qu’on vous propose ce mercredi dans La balade jurassienne. Notre chronique vous emmène au Montchaibeux, une colline qui culmine à plus de 600 mètres d’altitude et dont le passé est très riche d’un point de vue historique. En effet, les Celtes ont pris leurs quartiers sur ce site entre 150 et 15 avant Jésus-Christ. Ils y ont profité d’une large vue pour se protéger. Notre guide pour cette sortie sur la colline qui se trouve entre Rossemaison, Courrendlin et Châtillon est l’archéologue Geoffroy Luisoni. /mle