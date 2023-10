Budget supplémentaire demandé pour Jurassica

Un nouveau bâtiment qui devrait s’accompagner d’une plus grosse enveloppe financière. Le Gouvernement jurassien a transmis ce lundi un message au Parlement pour augmenter le montant maximal du budget de fonctionnement de la Fondation Jules Thurmann. L’entité gère l’institution muséale Jurassica qui, dès le milieu de l’année prochaine, déménagera dans le nouveau Centre de recherche et de conservation des collections paléontologiques, archéologiques et des sciences naturelles à Porrentruy. Depuis 2017, ce crédit s’élève à 2,1 millions de francs afin que la Fondation puisse remplir ses missions, comme la conservation, l’acquisition et la mise en valeur des collections des sciences naturelles et paléontologiques de canton du Jura.

Après la mise en service du Centre de recherche, des moyens supplémentaires seront nécessaires, notamment pour payer la location de cet espace, qui est la propriété de la République et canton du Jura. Progressivement aussi, les collaborateurs de la Section d’archéologie et de paléontologie de l’Office cantonal de la culture vont déménager dans ce Centre. Et certaines tâches vont aussi être déléguées à Jurassica. Le Gouvernement jurassien propose donc d’allouer un crédit annuel maximal de 2,81 millions de francs à la Fondation Jules Thurmann. Une partie de cette hausse sera déduite du budget alloué à l’Office cantonal de la culture. /comm-ncp