Plus de 100 mesures pour le Plan climat jurassien

Le canton du Jura s’active pour la protection de l'environnement. Le Gouvernement a présenté ce lundi le Plan climat Jura pour les années 2024 à 2027. L’exécutif souhaite appliquer à travers ce document plus de 110 mesures réparties dans sept domaines différents : l’énergie, la mobilité, l’agriculture, l’alimentation, l’économie circulaire, le cadre de vie, l’accompagnement au changement et la gouvernance. Parmi cette centaine de mesures, 70 ont été définies comme prioritaires pour la période 2024–2027. Par exemple : accélérer le développement du solaire photovoltaïque ou l'assainissement énergétique de tous les bâtiments de l'Etat d'ici 2040. Ce plan permettra « de renforcer les capacités d’innovation, de maintenir la qualité de vie de la population à un haut niveau et de donner à cette des outils pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre », estime le Gouvernement dans son communiqué.