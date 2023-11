L’économie jurassienne s’attend à un léger tassement

L’économie jurassienne devrait faire face à un ralentissement ces prochains mois. C’est ce qui ressort de l’enquête conjoncturelle d’automne de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura. Celle-ci a été présentée jeudi en fin de journée au Théâtre du Jura à Delémont. Elle révèle que l’économie régionale continue à performer, malgré́ le ralentissement de l’économie mondiale, mais qu’il y a davantage de retenue dans les appréciations que l’année passée. Ainsi, 59% des entreprises font part d’une marche des affaires « bonne à excellente », soit 8 points de moins que l’année dernière. A contrario, elles sont 13% à la qualifier de « médiocre ou mauvaise », soit 8 points de plus qu’il y a un an. La CCIJ souligne qu’à court terme les carnets de commandes bien garnis protègent de toute mauvaise surprise, même si l’optimisme est plus tempéré́ qu’il y a un an à cause du contexte mondial. Les anticipations restent toutefois positives au-delà̀ de six mois, malgré́ le resserrement des politiques monétaires, la croissance chinoise et les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. « L’économie jurassienne est très exportatrice et dès le moment où il y a des secousses dans le monde il y a plusieurs effets, comme le renforcement du franc suisse qui est mauvais pour l’industrie d’exportation, ainsi que le ralentissement des économies où nos entreprises ont leurs principaux clients », explique le directeur de la CCIJ Pierre-Alain Berret.

A noter que l’inflation et la hausse massive des coûts de l’énergie ont pesé́ sur les marges d’autofinancement, qui restent toutefois « bonnes à excellentes » pour près de la moitié des entreprises. Plus de 60% d’entre elles vont continuer d’investir, et même plus des trois quarts dans l’industrie. Le marché́ de l’emploi devrait, lui, marquer un léger tassement à un niveau élevé́. Même si cela représente 8 points de moins par rapport à la dernière enquête, 21% des sociétés annoncent vouloir engager, et même une sur quatre dans l’industrie. Le contexte actuel, marqué par une pénurie de personnel dans de nombreux secteurs et une inflation proche de 2%, entraine des anticipations salariales à la hausse. Il y a 59% des entreprises interrogées qui prévoient des augmentations comprises entre 1 et 3%.