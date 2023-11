Les cambriolages sont de saison

Les voleurs n’ont pas chômé. La police jurassienne a transmis les chiffres de la criminalité du mois d’octobre. Les vols dans les commerces, magasins et habitations ont plus que doublé entre le mois de septembre et le mois d’octobre, passant de 11 à 24. Même tendance pour les vols par effraction en général : on en a dénombré 26 en octobre, contre 15 en septembre. Les vols à l’intérieur des véhicules ont en revanche clairement diminué, passant de 28 à 11 entre les deux périodes. Les statistiques font également état de 4 brigandages dans le Jura en octobre, alors qu’aucun n’avait été commis le mois précédent.

Gare aux cambriolages du crépuscule

La police cantonale jurassienne profite également de l'occasion pour sensibiliser la population aux cambriolages dits « du crépuscule ». En automne, quand les jours se raccourcissent, les cambrioleurs distinguent mieux si les habitations sont occupées ou non. Cette période est donc plus propice aux cambriolages.

Pour réduire les risques, voici quelques conseils de la police cantonale :