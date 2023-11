Rassemblement anti-géothermie devant l’administration de Haute-Sorne

Une manifestation s’est déroulée ce vendredi matin devant l’administration communale de Haute-Sorne. Citoyen responsables Jura souhaite que la commune interrompe les travaux de génie civil qui ont débuté la semaine dernière. L’association a ainsi appelé la population à se rassembler devant les locaux où se tenait la séance du Conseil communal, séance durant laquelle cette thématique doit être abordée. Près de 80 personnes étaient présentes sur les lieux pour manifester. Un signal fort, selon l’organisatrice de la manifestation Léa Petitjean-Gisiger. « Les gens viennent et si on avait eu plus de temps pour organiser, on serait 2'000 », explique-t-elle.