Une nouvelle Commission des services communaux à Haute-Sorne

La composition de la Commission des services communaux de Haute-Sorne sera totalement revue. Le Conseil général a accepté lundi soir par 24 voix, sans avis contraires une motion interne du président du législatif, l’UDC Michel Lando. Le texte demande la démission des membres de la commission et la nomination de nouveaux membres. En cause : un dysfonctionnement général qui dure depuis plusieurs mois en raison, notamment, de problèmes de personnes, de démissions et d’absences, le tout sur fond de controverse sur le PGA, le plan général d’alimentation en eau. En effet, un éventuel raccordement des réseaux de Haute-Sorne à ceux du district de Porrentruy ainsi que la réalisation d’un nouveau réservoir à Glovelier ne plaisent pas à tout le monde. Un tel projet qui est encore à l’étude coûterait plusieurs millions de francs. Le sujet se corse encore un peu plus sachant que la question de l’eau fait également polémique dans le cadre du projet de géothermie profonde qui, pourtant, ne fait pas partie du PGA. Les débats ont toutefois été sereins ce lundi soir devant le plénum du législatif de Haute-Sorne. Michel Lando a indiqué que le but de sa motion interne visait à « permettre un nouveau départ » et à provoquer « un électrochoc salutaire ». Le président du Conseil général a ainsi déclaré qu’il attendait « un signal fort » de la part du législatif. Le groupe PS+Verts a jugé que la démission en bloc était « disproportionnée » et a proposé une modification du texte pour que seules les démissions déjà effectives et celles qui seraient transmises d’ici au 16 novembre soient validées. Michel Lando a qualifié la demande « d’emplâtre sur une jambe de bois » et a craint qu’une telle disposition ne fasse que repousser le problème. Le plénum a suivi les arguments du président du Conseil général. La proposition du groupe PS+Verts a été rejetée par 20 voix contre 8 et le vote final s’est limité à une simple formalité.





Routes, écopoints et armoiries

Le Conseil général de Haute-Sorne a, par ailleurs, accepté ce lundi soir à l’unanimité un crédit cadre de 1'000'000 de francs pour l’entretien des routes communales pour la période 2024-2028. Un montant de 150'000 francs sera alloué pour 2024 et le solde sera réparti sur les quatre années suivantes. Le Conseil communal note qu’une somme de près de 1'000'000 de francs par an serait nécessaire pour garder le réseau routier en l’état actuel. Le crédit cadre implique donc un abaissement de l’objectif initial de maintien de l’état du patrimoine routier à celui d’entretien déficitaire.

Le législatif a aussi avalisé à l’unanimité un crédit complémentaire de 150'000 francs pour réaliser les travaux d’aménagements des écopoints dans les différents villages de la commune. La nécessité de débloquer une somme supplémentaire découle, notamment, de mesures complémentaires qui ont dû être prises pour lever diverses oppositions.

Le Conseil général a, enfin, adopté par 24 voix, sans avis contraires une une motion transformée en postulat de la PCSI Christine Choffat. Le texte demande au Conseil communal de créer des armoiries pour la commune fusionnée de Haute-Sorne. /fco