La balade jurassienne à Courgenay

Comme un air de forêt tropicale en plein coeur de l'Ajoie. La balade jurassienne vous emmène ce mercredi à Courgenay, sur le site des Grottes de St-Nicolas. Ces deux cavités se sont creusées naturellement dans la roche et forment un site mystique au pied du Mont-Terri. Loin du village, le chemin forestier qui y emmène les marcheurs est particulièrement utilisé. Les autorités de la commune ont même utilisé ces cavités pour en faire des lieux de pic-nic et de repos. L'humidité qui y règne est propice au développement de la végétation luxuriante. Le maire de Courgenay Didier Jolissaint est un habitué des lieux et nous sert de guide ce mercredi... /mle