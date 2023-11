Le tunnel du Mont Terri est momentanément fermé

Il n’est pas possible à l’heure actuelle d’emprunter le tunnel du Mont Terri. La police cantonale jurassienne a signalé à la rédaction de RFJ qu’un accident de la circulation s’était produit aux alentours de 7h30 sur l'A16 entre St-Ursanne et Courgenay. Une déviation par les routes cantonales a été mise en place pour une durée encore indéterminée. La police conseille également de passer par Les Rangiers si possible. Trois voitures se sont tamponnées, selon les premières informations. Aucun blessé n’est à déplorer d’après la police. /lge-mmi