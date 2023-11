Damien Chappuis absent pour au moins quatre semaines

Damien Chappuis prend du recul. Le maire de Delémont sera absent pour une durée de quatre semaines au minimum. La Chancellerie de la capitale jurassienne l’annonce vendredi dans un communiqué. L’élu PCSI va suivre une thérapie pour soigner un problème d’addiction. En tant qu’élu, Damien Chappuis a tenu à se montrer transparent en donnant une information officielle sur une situation très personnelle. Dans le communiqué, il évoque une volonté inébranlable de se battre contre la maladie, pour sa famille et ses proches, d’une part, et également pour pouvoir continuer à s’engager pour sa ville et son canton de manière responsable et dévouée. « J’entreprends ce travail car je veux me libérer de ma dépendance. Et si, en rendant ma démarche publique, je peux briser un tabou et aider d’autres personnes, alors le combat que je mène aura encore plus de sens », explique Damien Chappuis.

Afin d’assurer la suppléance du maire durant son absence, les dossiers et affaires en cours ont été répartis entre les membres du Conseil communal. Le vice-maire Claude Schlüchter assurera la représentation. /comm-emu