La balade jurassienne aux Rochers de la Sot

C'est un lieu discret, à l'abri de la forêt, entre Delémont et Mettembert. La balade jurassienne vous emmène ce mercredi aux Rochers de la Sot, une curiosité géologique qui en fait un endroit idéal pour se ressourcer au plus près de la nature ou passer une soirée au coin du feu. Notre guide du jour c'est Yvette Petermann. Paysanne à la retraite, elle a habité durant plus de 30 ans la ferme du Petit Brunchenal, point de départ de la balade qu'elle effectuait régulièrement entre deux travaux à la ferme. On se lance à travers des pâturages sauvages entourés de sapins et de feuillus aux couleurs d'automne, un lieu prisé des sangliers, chevreuils, chamois, lièvres ou renard. Les premiers mètre de la balade se parcourent sous un fort vent à l'entrée de ce pli de vallée. « Les éléments parlent ici. Quand il y a le vent, ou le soir devant un feu, on peut vraiment écouter la nature, sa belle énergie. On a entendu des gens chanter ici. Mon mari joue du cor des Alpes, c’est l’endroit idéal pour jouer quelques notes », se souvient Yvette Petermann. /mmi