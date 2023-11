Des trains rapides entre Delémont et Porrentruy réclamés

Il faut réintroduire des trains rapides entre Porrentruy et Delémont dès 2026. C’est la volonté du député vert Baptiste Laville qui a déposé une motion en ce sens. Avec la décision de la Région Bourgogne-Franche-Comté de mettre un terme au projet Convergence 2026, le Gouvernement jurassien va proposer un nouveau concept de mobilité aux CFF. Il faut donc en profiter, selon le député du parti écologiste.

Baptiste Laville salue la volonté des autorités cantonales de vouloir intégrer la ligne Porrentruy-Bonfol à la ligne Delle-Delémont, sous la forme d’une exploitation en « Y ». Toutefois, il veut que le Gouvernement aille plus loin dans ses démarches. Il souhaite rajouter dans ce concept une proposition alternative en introduisant au moins deux trains rapides le matin et deux le soir entre les deux chefs-lieux, dès l’horizon 2026. Baptiste Laville souligne que cela fait six ans que le Conseil de ville de Porrentruy formule cette demande en vain. Il argumente qu’une telle desserte permettrait de renforcer « le dynamisme économique, culturel et social de toute la région ». Le député vert rappelle encore que le Gouvernement avait indiqué en 2022 qu’un train rapide entre Delémont et Porrentruy ne remettrait pas du tout en cause la cadence à la demi-heure sur cette ligne. Baptiste Laville demande au Gouvernement de faire cette proposition aux CFF avant la fin de l’année 2023. /lge