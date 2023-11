Une motion appuie la volonté d’un passage sous-voie à Glovelier

Une nouvelle voix s’élève pour la réalisation d’un passage sous-voie à la gare de Glovelier. L’élu PCSI du Conseil général Jean-Claude Beuchat a déposé récemment une motion qui demande au Conseil communal d’entamer les démarches pour créer cet ouvrage qui permettra un lien facile entre la gare et la zone d’activité microrégionale. Ce texte sera débattu au législatif en décembre. Ce projet, qui doit favoriser l’utilisation du rail par les employés actifs dans la ZAM, est sur le bureau de l’exécutif depuis quelques mois. Or, le conseiller communal en charge Gérard Ruch a déclaré récemment à RFJ que des obstacles de financement se dressaient devant ce projet. Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie du Jura Pierre-Alain Berret avait lui-aussi mentionné cet ouvrage comme une aubaine pour désengorger l’autoroute A16 grâce à un accès facilité à la zone industrielle de Glovelier. Cette dernière verra notamment s’implanter prochainement l’entreprise Varinor, dont le projet a été déposé publique dans le Journal officiel de ce jeudi. Une centaine d’emplois sous à la clé. /mle