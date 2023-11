Le Jura veut revoir le tarif des émoluments des notaires

Le canton du Jura met en consultation des avant-projets de loi concernant le notariat et de décret fixant le tarif des émoluments des notaires. Cette révision vise à simplifier et moderniser la législation actuelle, ainsi qu'à redéfinir le tarif des émoluments dans une optique intercantonale et de protection du consommateur, selon un communiqué transmis lundi. Elle a également pour objectif de réaliser la motion acceptée en septembre 2018 par le Parlement.

L'avant-projet de loi concernant le notariat concrétise les principes retenus par le Gouvernement au terme d'un rapport intermédiaire présenté par un groupe de travail en 2019, à savoir notamment :