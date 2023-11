« Clair-Logis n’a pas réussi à atteindre ses objectifs »

La résidence Clair-Logis ne parvient pas à voler de ses propres ailes. Le conseil de fondation de l’établissement médico-social de Delémont va chercher un repreneur, public ou privé. Après plus de quatre mois d’exploitation, les résultats financiers sont en-dessous des attentes. « Les budgets qui avaient été établis pour démarrer l’activité de la fondation ont été faits de manière un peu trop optimiste et à force d’avancer dans l’année, on constate qu’ils ne pourront pas être respectés. On risque de se retrouver fin 2023 avec un résultat négatif de l’ordre d’un million de francs et par rapport à cette situation et aux aides précédentes qui ont été accordées par la ville, le Conseil communal a dit qu’il était temps de trouver une autre solution, également au regard des finances de la commune qui ne sont pas extraordinaires. Le soutien à Clair-Logis s’arrêtera à fin 2023 », explique Patrick Chapuis, conseiller communal en charge du dossier et président de la fondation Clair-Logis.