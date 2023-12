La balade jurassienne à Coeuve

Il a arpenté les rues de Coeuve, des années durant et par tous les temps, et était chaque matin très attendu par de nombreux habitants : Benoît Choffat, ancien facteur à la retraite, a travaillé pour le Géant jaune durant près de 45 ans. Né à Coeuve, il a commencé à travailler dans son village en 1985, était connu comme le loup blanc et connaissait tous les habitants de la commune en retour. « Je connaissais tous les noms et prénoms de tous les enfants, de tous les grands-parents », se souvient Benoît Choffat. « J’aimais beaucoup parler en patois avec les anciens », ajoute l’ancien facteur. La tournée d’une quinzaine de kilomètres, en vélomoteur, n’était pas toujours une partie de plaisir : « L’hiver, à vélomoteur, avec une remorque remplie de colis, ce n’était pas forcément aisé. Au Mont-de-Coeuve, bien souvent je finissais à pied », raconte l’Ajoulot qui nous donne rendez-vous devant les lavoirs, monuments protégés au centre du village, pour revivre la tournée du facteur. /mmi