Frein à l’endettement en question pour le budget 2024 du Jura

Les débats sur le budget 2024 du canton du Jura devraient principalement tourner autour du respect du frein à l’endettement. Le Parlement jurassien se prononcera mercredi prochain sur le document qui prévoit un déficit maîtrisé à 3,3 millions de francs. Les propositions d’amendements ont été communiquées ce mercredi. Elles sont au nombre de huit dont une qui porte sur un montant important. La somme en question se situe à plus de 11 millions de francs. Une minorité de la commission de gestion et des finances emmenée par la droite propose de biffer le montant qui provient des deux parts issues des bénéfices de la Banque nationale suisse. Elle estime que la somme prévue n’est pas garantie et ne doit donc pas figurer au budget. Le Gouvernement et la majorité de la commission soutiennent le maintien du montant. Si l’amendement de la minorité était accepté, le budget ne respecterait plus le frein à l’endettement. Le Parlement devrait alors voter un arrêté pour déroger au mécanisme à la majorité qualifiée, soit deux tiers des voix. Si l’arrêté ne devait pas passer la rampe, le budget 2024 du canton du Jura devrait alors être soumis au peuple en votation. /comm-fco