Quelque 200 armes à feu cédées à la police

La police cantonale jurassienne dresse le bilan de la collecte d’armes et de munitions organisée ce samedi matin. Au total, environ 200 armes à feu et plus de 100 kg de munitions ont été cédées à la police par plus de 80 personnes dans les postes de police de Delémont, Porrentruy et Saignelégier. La totalité de ces armes et munitions sera détruite par la police qui précise encore dans un communiqué qu’aucun problème de sécurité n’a été relevé. /comm-mmi