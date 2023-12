Faciliter l’accès aux prestations sociales

De nombreux Jurassiens auraient probablement droit à des prestations sociales mais n’y accèdent pas. C’est avec ce constat que le Gouvernement jurassien débute sa réponse à la question écrite de Gabriel Voirol intitulée « Faciliter les démarches administratives pour les prestations sociales ». Le député PLR a interrogé le Gouvernement sur la pertinence d’utiliser le revenu déterminant unifié (RDU) comme critère d’attribution des prestations sociales pour éviter les « lourdeurs administratives » qui constituent un « frein aux demandes ». Il met ainsi le doigt sur « l’axe principal de la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté » du Gouvernement, soit la diminution du non-recours aux prestations.





Travaux en cours

Le Gouvernement dit travailler actuellement à cette facilitation qui passera principalement par l’information et l’orientation notamment au travers de « permanences ou guichets sociaux ». Parmi les avancées déjà en cours, l’exécutif évoque la digitalisation des processus via le guichet virtuel. Il rappelle aussi que le RDU, qui figure sur la décision de taxation, est déjà utilisé pour déterminer le droit aux subsides pour les primes d’assurance-maladie notamment. Les modalités de calcul sont en cours de révision et pourraient aboutir à l’extension de l’utilisation du RDU pour d’autres prestations (accueil extrafamilial, aide à domicile, etc.), précise encore le Gouvernement.





L’exemple d’autres cantons

Dans le canton de Vaud, l’introduction du RDU a provoqué une augmentation de la charge de travail pour une majorité des collaborateurs. Le bilan est donc « contrasté », souligne le Gouvernement dans sa réponse. En conclusion, l’exécutif souhaiterait en priorité travailler à un dossier administratif unique via le guichet virtuel. La récolte et l’échange d’informations s’en verraient ainsi raccourcis. /mmi