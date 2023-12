Le Parlement appuie l’étude d’une liaison rapide entre Delémont et Porrentruy

L'étude d'une liaison rapide entre Delémont et Porrentruy aux heures de pointe est nécessaire. C'est qu'a estimé mercredi le Parlement jurassien. Le législatif a accepté sous la forme de postulat une motion du député Vert Baptiste Laville par 49 voix contre 5 et 2 abstentions. Dans son texte, l’élu espère l’introduction d’au moins deux trains rapides le matin et deux le soir entre les chefs-lieux à l’horizon 2026. « Les infrastructures jouent un rôle essentiel dans le développement économique et le tissu social des régions », a rappelé Baptiste Laville. Si la proposition a rallié une majorité de députés, certains ont toutefois fait état de leur inquiétude quant à la desserte des autres localités sur la ligne.







Résultats d'ici avril 2024



Une demande d’étude est déjà prévue par le Gouvernement jurassien. Ce dernier souhaite solliciter les CFF d’ici la fin du mois afin de calculer le développement de cette liaison supplémentaire. Une estimation des coûts et de la faisabilité devrait être livrée d’ici fin avril 2024. Le ministre des transports David Eray a jugé l’introduction de ces trains en 2026 « peu probable », vu le manque de matériel roulant déploré par les CFF. Cette étude permettra dans tous les cas de planifier la suite selon le Gouvernement. /gtr-rch