Rénovation délicate du toit de l’église de Soubey

Le dossier de la rénovation du toit de l’église de Soubey fait écho au Parlement jurassien. Le député Vincent Hennin s’est exprimé sur le sujet ce mercredi matin lors des questions orales. Il a rappelé que l’édifice est classé monument historique et protégé par le Canton et la Confédération. L’élu PCSI voit d’un mauvais œil l’éventuel remplacement du toit composé de dalles de pierre unique au nord des Alpes par des tuiles. Il a demandé au Gouvernement s’il comptait être proactif dans la recherche de solutions. Le ministre de la culture, Martial Courtet, a rappelé le défi financier pour la rénovation du toit de l’église. Son coût a été estimé entre 350 et 400'000 francs pour une réfection en pierre et à 100'000 francs pour une couverture en tuile. Le Gouvernement apportera son soutien notamment via la suggestion d’aides financières. Les travaux de réfection du toit ne pourront pas se faire sans l’accord du Canton et de la Confédération, a encore rappelé le ministre. /rch-gtr