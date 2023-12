Pauline Godat et Rosalie Beuret Siess portées à la tête de l’Etat jurassien

C’est une première dans l’Histoire jurassienne : une écologiste accède à la présidence du Parlement jurassien. Pauline Godat sera en effet la première citoyenne du canton l’an prochain. La députée verte du Bémont (34 ans) a été élue ce vendredi après-midi avec 46 voix pour succéder à une autre Franc-Montagnarde, la Centriste Amélie Brahier. « Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de la tâche », a déclaré la nouvelle présidente du législatif cantonal. Pauline Godat a relevé deux temps forts à venir pour son année de présidence : les 50 ans du plébiscite et le vote des Parlements jurassien et bernois sur le Concordat de Moutier.



Pour le poste de premier vice-président, le Parlement a élu le PLR Yann Rufer. Le député-maire de Rossemaison a obtenu 44 voix. Quant à la deuxième vice-présidence, elle est revenue au socialiste de Courroux Fabrice Macquat, qui a recueilli 51 voix.

Pour les postes de scrutateurs, Jacques-André Aubry (Le Centre) et Gaëlle Frossard (PS) ont été désignés avec respectivement 50 et 56 suffrages. Yvan Godat (Les Verts / 50 voix) et Blaise Schüll (PCSI / 45 voix) ont été élus scrutateurs suppléants.





Une première pour Rosalie Beuret Siess

Du côté du Gouvernement, Rosalie Beuret Siess a sans surprise été élue présidente pour 2024. La ministre socialiste des Finances a obtenu 53 voix et va succéder au PLR Jacques Gerber. La direction de l’exécutif cantonal reste ainsi en mains ajoulotes, et même bruntrutaines. Elue en 2020, Rosalie Beuret Siess présidera le Gouvernement jurassien pour la première fois. La nouvelle présidente de l'exécutif a souligné dans son discours l'importance de la collaboration entre le Parlement et le Gouvernement et de citer le Plan équilibre 22-26, dont elle a la charge, en exemple : « Nous étions face à un problème important et nous avons trouvé un chemin ensemble ». La ministre a encore promis d'être à l'écoute des Jurassiens : « La population doit être le ciment pour construire le Jura de demain ».



La fonction de vice-président, quant à elle, sera occupée par Martial Courtet. Le Centriste de Delémont – en charge de la Formation, de la Culture et des Sports – a recueilli 44 suffrages. /rch-gtr