Des experts indépendants pour le projet de géothermie profonde

Le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne connaît une nouvelle avancée administrative. Le Gouvernement jurassien a nommé les membres du Groupe d’experts indépendant du canton. Cet organe accompagnera l’Etat dans son rôle de supervision et de suivi de la première phase exploratoire. Il devra notamment évaluer les risques liés à la sismicité induite.

Six spécialistes forment cette entité, à savoir Philippe Roth (risques sismiques), Nicolas Cuenot (sismicité induite), Juliette Lamarche (géologie structurale), Clément Baujard (modélisation et stimulation hydraulique), Jean Schmittbuhl (structure et comportement du socle) et Vincent Daumas (ingénierie de forage). Ce groupe indépendant conseillera le Gouvernement et les services cantonaux durant la phase exploratoire. L’Etat note que ces experts sont dotés de compétences théoriques et opérationnelles de haut niveau. D’une part, ils assureront que des mesures solides soient mises en place par l’opérateur pour limiter les risques de sismicité. D’autre part, ils assureront que des analyses pointues soient réalisées pour affiner l’évaluation du risque sismique en lien avec la réalisation du projet de géothermie profonde. Le Gouvernement indique qu’il disposera ainsi d’éléments solides pour prendre les futures décisions, notamment celle d’autoriser ou non la poursuite des travaux.

A noter que les experts seront accompagnés du chef de projet de géothermie profonde. Sylvain Rigaud assurera la coordination entre le groupe indépendant et l’Etat jurassien. /comm-rch