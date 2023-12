La Balade jurassienne : nos coups de cœur

Ils promènent leur micro aux quatre coins du canton depuis deux ans et demi : Marceline et Michel ont présenté ce mercredi leurs coups de cœur parmi les Balades jurassiennes qu’ils ont tournées cette année. Ils ont découvert les paysages magnifiques de notre canton à Roche-d’Or, à Pleigne, à Vellerat ou encore à Courchavon. Ils en ont aussi appris sur le passé jurassien à Plain-de-Saigne, à Delémont, aux Pommerats ou encore sur le Montchaibeux. La Balade jurassienne a aussi été l’occasion de faire des rencontres avec des gens passionnés par notre canton et ses histoires. Marceline et Michel, journalistes de La Matinale, livrent leurs coups de cœur de cette année ci-dessous. A noter que vous pouvez retrouver toutes nos chroniques et donc nos virées du mercredi sur notre site internet. /mle