Delémont fête les rois… et son 735e anniversaire

Delémont célèbre ses 735 ans avec la fête des rois. En 1289, le prince-évêque de Bâle Pierre Reich de Reichenstein octroyait une lettre de franchise à la localité. Delémont était dès lors considérée comme une ville. Un événement qui se déroulait un 6 janvier. Raison pour laquelle Delémont célèbre cet anniversaire en même temps que la fête des rois. Une pratique qui a débuté en 1989, à l’occasion des 700 ans de la fondation de la ville. Cette désormais traditionnelle rencontre festive poursuit un autre but : entretenir les liens entre les autorités et la population. « Je pense que les Delémontaines et Delémontains sont attachés à cet événement. Il y a toujours plusieurs centaines de personnes qui participent et apprécient ce moment d’échange, convivial et simple », explique le chancelier communal Nicolas Guenin. Au menu de cette édition 2024, qui débute ce samedi à 18h au Forum St-Georges et à laquelle l’entrée est gratuite : galette des rois, évidemment, mais aussi thé, vin chaud, les vœux des autorités de la ville à la population, et la production de l’Union instrumentale de Delémont. /comm-tbe