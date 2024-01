Un véhicule accidenté sur l’A16

Un automobiliste a perdu la maitrise de son véhicule lundi matin, vers 9h20, sur l’A16. Alors qu’il circulait sur la voie Berne à la hauteur de la jonction de Delémont-Ouest, le conducteur a percuté des barrières de sécurité. Suite au choc, sa voiture s’est immobilisée dans un champ, selon la police cantonale jurassienne. Aucun blessé n’est à déplorer. Le service des infrastructures et le garage de service se sont rendus sur place, ainsi qu’une patrouille de la gendarmerie pour le constat et la sécurisation des lieux. Le trafic entre Bassecourt et Delémont a été légèrement perturbé durant environ 1h30. /comm-alr