Début d’année au trot pour les chevaux de la race franches-montagnes

Les années démarrent en trombe pour les éleveurs de chevaux de la race franches-montagnes. C’est en effet en janvier que se tient la sélection nationale des étalons pour le test en station à Avenches, une échéance très importante avec de grosses retombées financières possibles pour les éleveurs et une forme de reconnaissance. Samedi, dès 8h, ce sont 44 chevaux qui défileront à Glovelier, dont la moitié élevée dans les prairies jurassiennes. Tous défileront le matin devant un public et un jury aguerris. Les meilleurs repasseront dans le courant de l’après-midi.





Sélection interne et travail

A Cornol, le contre-la-montre a été lancé ces derniers mois pour préparer au mieux Etienne et Explosif des Oués, les deux étalons qui se présenteront à Glovelier. Leurs propriétaires Antoinette Cattin et Pierre-André Froidevaux les ont retenus pour participer à la grand-messe qui se déroule ce samedi dans le village des Tripets. Pour participer à cette sélection, il faut notamment que le cheval ait trois ans et qu’il mesure entre 150 et 160cm au garrot. Hormis ces impératifs, les deux éleveurs ajoulots veulent mettre en avant ces deux chevaux-là pour différentes raisons, notamment leurs atouts esthétiques et leur comportement.

Une fois les étalons choisis sur leur domaine, les éleveurs ont du pain sur la planche : « On les entraine à marcher et à trotter », souligne Pierre-André Froidevaux. A quelques jours du rendez-vous de Glovelier, les deux chevaux retenus à Cornol portent une couverture sur le dos « pour garder un beau pelage ». Les éleveurs veillent aussi à l’alimentation, chacun ayant ses astuces pour que le poil soit brillant, par exemple en offrant du foie de morue ou des graines de lin à ses animaux. Aussi, les étalons sont dorlotés : on leur brosse le poil, on les ferre et on les accompagne dans les prairies pour leur offrir des moments de détente, selon Pierre-André Froidevaux. /mle