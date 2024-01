Centre et PLR s’écharpent sur la BNS

Pourtant, ces prises de position laissent entrevoir un accord sur le fond entre les deux partis. « On a vu lors de la motion Rufer que tant Le Centre que le PLR et l’UDC étaient d’accord sur le principe de ne pas prendre en compte ces parts », reconnaît François Monin, chef du groupe parlementaire centriste. « Mais il y a une grande incompréhension vis-à-vis du PLR qui n’a pas souhaité retirer ces parts de la BNS lors du vote il y a un mois. Dans la presse, une semaine avant le traitement du budget, leur député Yann Rufer disait pourtant que l’idée de retirer les deux parts du budget 2024 les séduisait », expose François Monin. « On était devant un cruel dilemme, celui de ne pas respecter le frein à l’endettement en enlevant cette manne au dernier moment. Or, c’est un principe auquel nous sommes très attachés », défend Gabriel Voirol, chef du groupe libéral-radical, comme il l’avait exposé mi-décembre.