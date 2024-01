La Fédération suisse du cheval franches-montagnes face à d'importants défis

L'année débute sur les chapeaux de roues pour les éleveurs de chevaux franches-montagnes. Ce samedi, Glovelier accueillera la sélection nationale des étalons de la race. Quarante-quatre candidats-étalons reproducteurs de toute la Suisse seront jugés par les experts et tenteront de gagner leur ticket pour participer à la suite du processus d’approbation qui se déroulera à Avenches. L'occasion d'évoquer les défis que traversent la race avec la gérante de la Fédération suisse du cheval franches-montagnes, Pauline Queloz, invitée de La Matinale.





Si peu de lignées, une première

Particularité cette année à Glovelier, seules cinq des onze lignées génétiques de la race seront représentées. « C’est une des premières fois où on a si peu de lignées représentées », regrette Pauline Queloz. « C’est une préoccupation. (…) Moins on a de diversité génétique, plus il y a de risques d’augmentation de la consanguinité qui peut mener à des maladies héréditaires, une baisse de la performance », s’inquiète-t-elle. « Il y a des effets de mode et des préférences chez les éleveurs ou les acheteurs », explique encore la gérante. Le cheval qui a la cote aujourd’hui, c’est « un cheval de loisirs, contrairement à il y a 50 ans où on avait besoin d’un cheval plus robuste pour travailler dans les champs. (…) On veut des beaux chevaux, avec de belles couleurs, une belle allure ».