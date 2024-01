Les plus beaux étalons sélectionnés

Ouinie, voici le nom du cheval vainqueur de la sélection nationale des étalons de la race franches-montagnes. Il a été élevé par Mario Gandolfo de Fregiécourt. Le jury a livré son verdict samedi après-midi au milieu des éleveurs et du public à Glovelier. Finalement 39 spécimens étaient présentés lors de la manifestation de la Fédération suisse du franches-montagnes. Douze d’entre eux ont été sélectionnés sur la base de critères esthétiques pour participer au test en station à Avenches qui officiera leur statut d’étalon reproducteur de la race indigène. Un nombre plus faible que d'habitude. « Comme c’était des lignées assez représentées, le but était de ne pas en prendre plus qu’il ne fallait », relève le président du jury. Jean Chêne aurait souhaité voir d’autres lignées représentées. L’éleveur de Damant explique qu’il y a un « décalage entre la vente de chevaux de loisirs et l’élevage ». Les éleveurs accordent plus d’importance aux possibilités de vendre leurs chevaux qu’à la diversité génétique. Le jury de Glovelier pourrait d’ailleurs se montrer plus tolérant vis-à-vis d’un candidat étalon provenant d’une lignée en perte de vitesse. « Ce serait notre rôle pour essayer de ramener des autres courants de sangs qui seraient importants pour la race », insiste Jean Chêne.