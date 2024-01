La balade jurassienne à Movelier

C'est un petit havre de paix sur les hauteurs de la Vallée de Delémont. Ce mercredi, notre chronique La balade jurassienne se rend à Movelier. Ce petit village de moins de 500 habitants se trouve sur le Haut Plateau, non loin de ses voisins Pleigne, Mettembert et Ederswiler. Au milieu des forêts, Movelier se trouve au coeur de la nature jurassienne. Et en grimpant sur les hauteurs du village, la vue est imprenable sur différents sommets. On peut également apercevoir la ville de Bâle par beau temps. On vous propose la découverte de ce petit coin jurassien avec Philippe Broquet, président des bourgeoisies de Movelier. /mle