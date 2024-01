Des enseignants retraités pour faire des remplacements

Le canton du Jura fait désormais appel à des enseignants fraîchement retraités pour pallier la difficulté à trouver des remplaçants. Le ministre de la formation a fait cette annonce ce mercredi matin à la tribune du Parlement lors de la séance des questions orales. Martial Courtet a ainsi répondu à une interrogation du député du Centre Gauthier Corbat. L’élu de Vendlincourt a fait état de recours à des enseignants frontaliers pour procéder à des remplacements dans le secondaire I. Il a été contredit sur ce point par le ministre qui a précisé que les « rares cas » en question étaient « des personnes de nationalité suisse, diplômées en Suisse et qui ont fait le choix d’aller résider en France ». « A ce jour, aucun remplaçant frontalier n’est engagé dans l’école jurassienne », a ainsi déclaré Martial Courtet. Le ministre de la formation a indiqué que « toutes les places à repourvoir en août de l’année scolaire en cours ont été repourvues auprès d’enseignantes et d’enseignants diplômés ». Il a toutefois reconnu « plus de pression » concernant les remplacements, d’où la décision de solliciter des enseignants jeunes retraités des trois dernières années pour fonctionner comme remplaçants. « Sept réponses favorables » ont déjà été enregistrées, a précisé Martial Courtet.