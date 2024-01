La baisse du prix des plaques validée au Parlement

La mise en œuvre de l’initiative pour des plaques moins chères dans le Jura obtient le soutien du Parlement. Le législatif a adopté ce mercredi le projet qui lui était soumis en première lecture. Il a accepté la révision de la loi sur la circulation routière et l’imposition des véhicules routiers et des bateaux par 45 voix contre 5 et 8 abstentions, ainsi que le décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux par 46 voix contre 4 et 9 abstentions. Les deux textes n’ont subi aucune modification par rapport aux projets proposés.







Calcul basé sur trois critères



Le nouveau système se base sur le poids total, la puissance et les émissions de CO2. 87% des détenteurs de véhicules de tourisme devraient en profiter. Une réduction de 20% pendant trois ans sera mise en place pour les voitures électriques dont le tarif pourrait subir une augmentation. Une réduction linéaire de 25% pour les voitures de livraison sur la base du calcul actuel est également prévue.