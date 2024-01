La valorisation du plastique dans le Jura à l’étude

Le plastique devrait être mieux valorisé dans le Jura. Les députés jurassiens ont soutenu ce mercredi par 41 voix contre 1 et 2 abstentions une motion, transformée en postulat, du député Vert’libéral Ismaël Vuillaume, intitulée « Valorisons le plastique dans le Jura ». Le texte demande à l’exécutif d’étudier la mise en place d’un plan d’action afin de développer le tri, le ramassage et la valorisation des déchets plastiques. L’élu de Haute-Ajoie a cité en exemple le projet de pyrolyse développé par HVO SA à Bure, ainsi que « Bring Plastic back ». Il s’agit d’un projet expérimental mené dans cinquante communes bernoises. Celui-ci a permis de simplifier la collecte et le retour des déchets plastiques et de réutiliser une grande partie des matériaux collectés.

Le ramassage du plastique pourrait être organisé par un système parallèle à celui des ordures ménagères et acheminé dans un ou des centres de traitement plastique, a proposé Ismaël Vuillaume. Le Gouvernement a, lui, souligné l’importance du développement du recyclage du plastique. Le ministre jurassien de l’environnement David Eray a toutefois souligné que la collecte et la gestion des déchets des ménages était de la compétence des communes. Par ailleurs, un texte au niveau fédéral prévoit l’établissement d’une collecte des plastiques ménagers à l’échelle du pays. /gtr