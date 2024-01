Salubrité en question au centre pour requérants d’asile de Bure

La gestion et l’entretien du centre pour requérants d’asile de Bure relèvent exclusivement de la Confédération et pas du canton. La ministre de l’intérieur, Nathalie Barthoulot, a répondu en ce sens mercredi matin à une question orale de Pierre Parietti au Parlement. Le député radical s’est fait le relais de « nouvelles inquiétantes de la population » selon lesquelles les installations situées dans la caserne seraient devenues « gentiment insalubres ». Pierre Parietti souhaitait savoir s’il existe un partage de responsabilité entre le canton et la Confédération et si le Jura entendait intervenir auprès des instances fédérales pour prendre rapidement des mesures. Dans sa réponse, Nathalie Barthoulot a indiqué que le centre pour requérants d’asile de Bure était placé « sous la responsabilité entière de la Confédération ». « Le canton n’est pas impliqué de quelque manière que ce soit », a souligné la ministre de l’intérieur. Nathalie Barthoulot dit avoir entendu les inquiétudes de Pierre Parietti. « Le Secrétariat d’Etat aux migrations est au courant de la situation et essaie dans la mesure du possible d’améliorer ses infrastructures et je ne manquerais pas de relayer vos préoccupations pour faire en sorte que les conditions d’accueil soient dignes et conformes à notre qualité de l’accueil dans notre pays », a conclu la ministre de l’intérieur.