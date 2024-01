Statu quo sur l’élection au Conseil des Etats dans le Jura

L’élection au Conseil des Etats reste inchangée dans le Jura. Le législatif cantonal a rejeté mercredi par 36 voix contre 23 une initiative parlementaire intitulée « Changement de mode électoral pour l’élection au Conseil des Etats ». Le texte proposait de passer d’une élection au système proportionnel à une élection au système majoritaire. Porteur du texte, le député PLR Gabriel Voirol souhaitait ainsi donner la possibilité au peuple de se prononcer en cas d’acceptation. Pour l’élu bruntrutain, le mode majoritaire est mieux adapté à la prise en considération des compétences et de la personnalité des candidats plutôt que la force des partis.

Le Gouvernement demandait de ne pas donner suite à cette proposition. Ce dernier a notamment fait valoir que le mode d’élection aux Chambres fédérales avait été réglé par la Constituante.







Proposition déjà rejetée



Le PLR a obtenu le soutien de l’UDC et du groupe PCSI-PVL. La majorité composée du Centre, du PS et du groupe Vertes et CS-POP a cependant fait pencher la balance en faveur du statu quo. Ce n’est pas la première fois que les députés jurassiens se prononcent sur l’élection au Conseil des Etats. Des propositions similaires avaient été rejetées en 2015 et en 2017, notamment. /gtr-rch