Et si le train s’arrêtait devant la patinoire ?

« Arrêt patinoire ! », et si les trains annonçaient, avant d’arriver à Porrentruy, une halte ferroviaire dans le secteur du Voyeboeuf ? Dans une motion déposée mercredi, le député Gauthier Corbat demande au Gouvernement de faire les démarches pour intégrer ce projet de halte ferroviaire dans le futur horaire des CFF. Le citoyen de Vendlincourt estime que cet arrêt pourrait sauver la ligne CJ, qui l’utiliserait aussi. La ligne Bonfol-Porrentruy a d’ailleurs comme ambition de fonctionner comme un tram afin d’augmenter le potentiel de nouveaux clients. Les utilisateurs pourraient ainsi se rendre à la piscine, à la patinoire, à la Division technique du CEJEF, dans la zone industrielle en Roche de mars et dans celle du Voyeboeuf. Selon Gauthier Corbat, les habitudes des usagers ont changé. La distance entre le secteur de la patinoire et la gare de Porrentruy semble être devenue trop éloignée. « C’est clair que cet arrêt dynamiserait, en tout cas c’est l’avis des différents acteurs qui planchent sur ce projet, véritablement la zone et la ligne », souligne le centriste. L’élu rappelle que le tronçon des CJ a connu un recul l’année dernière de 10% de ses usagers.