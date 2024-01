La balade jurassienne à St-Brais

On passe régulièrement à côté de lui sans le remarquer et on ne soupçonne pas forcément la beauté qui attend les marcheurs à son sommet : la balade jurassienne vous emmène ce mercredi au Grand Rocher de St-Brais. Cette roche située à l’entrée du village taignon est accessible par un chemin au départ du hameau Le Chésal. Et celui qui est à l’initiative de ce chemin, construit il y a une petite quinzaine d’années, c’est Erwin Girardin, habitant de St-Brais depuis toujours et amoureux du Grand Rocher. « J’ai eu un coup de foudre depuis tout gamin », explique-t-il. « On dirait qu’il gonfle un petit peu le torse, le fameux Grand Rocher où on allait grimper quand on était gamin », se souvient le Taignon à qui le lieu inspire simplement la « sérénité ». Il n’y a donc pas meilleur guide qu’Erwin Girardin pour nous emmener au sommet, à 1'053 m d’altitude. Prudence si vous avez le vertige… /mmi