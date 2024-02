Un incendie sans gravité à Courtételle

Un incendie ne cause que de faibles dommages matériels à Courtételle. Le feu a pris ce jeudi matin vers 8h30 et a été rapidement maîtrisé. Des thuyas et une pergola ont été endommagés. Personne n’a été blessé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incendie. Toute personne qui dispose d’informations peut contacter la police cantonale jurassienne au 0324206565. /comm-mmi