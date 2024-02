Mobilisation citoyenne pour retrouver David

La disparition d’un Ajoulot il y a une dizaine jours mobilise de nombreuses personnes. Depuis le samedi 3 février, David n’a pas donné signe de vie. La police a lancé un appel à témoin le lundi suivant et, depuis, les proches le recherchent entre son domicile à Bonfol et Cornol, où il a passé l’après-midi chez sa grand-maman. Dimanche, une centaine de personnes s’étaient déplacées pour arpenter les forêts aux alentours de Bonfol, Miécourt et Vendlincourt lors d’une battue organisée notamment par Julian Sanz, un ami de la famille. Le bûcheron a aussi alerté les professionnels de la forêt pour qu’ils participent aux efforts pour le retrouver. L’Ajoulot peine à comprendre que ni son vélo, ni sa charrette jaune n’aient été repérés. Sur les réseaux sociaux, il appelle les internautes à chercher également dans les Rangiers et en France voisine. Julian Sanz envisage de mener une nouvelle battue ce week-end si David reste introuvable.

Quant à la police, l’affaire est désormais prise en charge par le Ministère public. Le procureur Nicolas Theurillat assure que beaucoup de démarches sont menées et qu’aucun détail ne sera fourni sur cette affaire en cours. Toutes les possibilités sont prises en compte. L’homme de loi n’a pas d’objection à ce que des citoyens aident la police tant que ces démarches restent bien coordonnées par les forces de l’ordre. /ncp