La balade jurassienne à Bonfol

Bonfol, un petit village au riche passé… le village ajoulot dispose d’étendues naturelles paisibles et même d’une réserve dans le secteur des étangs. Ce site préservé accueille de nombreuses espèces d’oiseaux et de canards. Il est agrémenté de petites cabanes qui permettent une observation idéale. Les étangs se multiplient d’ailleurs dans cette région et cela s’explique notamment par la densité d’argile qui occupe les sols. D’ailleurs, Bonfol recèle de richesses sous les pieds de ses habitants et celles-ci ont été utilisées dans le passé, avec la présence d’une tuilerie ou encore d’une entreprise de céramique. Aujourd’hui, la potière Felicitas Holzgang cultive ce riche passé artisanal et distille ses connaissances dans notre sortie du mercredi La balade jurassienne. /mle